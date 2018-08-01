Филиал корейской клиники откроется в Ессентуках

Крупный корейский университет Вон Гванг планирует открыть в конце 2019 года в Ессентуках филиал собственной клиники.

В далеком корейском городе Иксан о курорте Ессентуки узнали по телевизору. Здесь расположен крупнейший университет Вон Гванг и медицинская клиника. В этом году корейские специалисты уже побывали в Ессентуках, оценили чистый целебный воздух и источники. Осмотрели курортную часть города и нашли место для медицинского косметологического центра.

«Новая клиника будет адаптирована под болезни россиян, университет изучал этот вопрос и мы пришли к мнению, что традиционная корейская медицина поможет жителям региона справляться с многими заболеваниями и реже посещать аптеки», — сообщил генеральный секретарь госпиталя при университете в Иксане Си Сьюнг Хван. Его слова передаются на сайте мэрии.

Предполагается, что новая клиника будет построена в традиционном корейском стиле. Делегация университета и городские власти уже обсудили проект медцентра. Глава Ессентуков отметил, что готов оказать поддержку проекту.