Треть российских чиновников предложили уволить

По мнению Кудрина, избавиться от такого количества служащих можно уже к 2024 году. «Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — заявил Кудрин в ходе заседания Совета по развитию цифровой экономики.

При этом, по словам главы Счетной палаты, сокращения затронут и саму Счетную палату, никаких исключений быть не должно. Также глава аудиторов отметил, что в будущем его ведомство будет проводить меньше проверок, чем проводит сейчас. Однако ведомство продолжит «видеть все», отметил Кудрин.

В ходе заседания Кудрин также высказался в пользу идеи создания «цифровых двойников» — единых аккаунтов хранения данных, причем как чиновников, так и всех граждан в принципе. Более того, создание «цифровых двойников» членов Совета Федерации , по мнению Кудрина, позволило бы избежать «принятия многих ненужных законов».

В начале июня глава Счетной палаты уже предлагал уволить треть чиновников, тогда это было отображено в предложенной Кудриным административной реформе, разработанной при поддержке Центра стратегических разработок (ЦСР). Реализация программы должна была бы сократить расходы на армию чиновников почти в три раза.