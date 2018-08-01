Кудрин назвал условия для сокращения числа чиновников в России

"Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации, цифрового процесса. Я сказал про Счетную палату — в этом смысле мы, может быть, будем меньше проводить проверок, но будем видеть все", — сказал он, выступая заседании Совета Федерации по цифровой экономике.

"Хочу сказать, что Счетная палата будет такой площадкой, которая постарается внедрить многие процессы цифровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Мы вообще считаем, контрольно-надзорная деятельность с учетом цифровизации может раза в два сократить свою нагрузку на предприятия, бизнес, бюджетные учреждения", — пояснил Кудрин.

При этом, по его мнению, у ряда ведомств в перспективе должны появиться «цифровые двойники», что позволит им работать более эффективно.

"Нам нужны финансовые «цифровые двойники», а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Цифровой двойник Совета Федерации, я думаю, тоже будет работать эффективно, и многие бы ненужные законы тогда бы не были приняты", — заключил Кудрин.