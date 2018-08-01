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Кудрин назвал условия для сокращения числа чиновников в России
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Кудрин назвал условия для сокращения числа чиновников в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГУСЕВ (Калининградская обл. ), 1 авг — РИА Новости. Цифровизация экономики РФ позволит сократить количество чиновников в стране на треть за шесть лет, считает глава Счетной палаты РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.
"Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации, цифрового процесса. Я сказал про Счетную палату — в этом смысле мы, может быть, будем меньше проводить проверок, но будем видеть все", — сказал он, выступая заседании Совета Федерации по цифровой экономике.
"Хочу сказать, что Счетная палата будет такой площадкой, которая постарается внедрить многие процессы цифровизации, в том числе в контрольно-надзорной деятельности. Мы вообще считаем, контрольно-надзорная деятельность с учетом цифровизации может раза в два сократить свою нагрузку на предприятия, бизнес, бюджетные учреждения", — пояснил Кудрин.
При этом, по его мнению, у ряда ведомств в перспективе должны появиться «цифровые двойники», что позволит им работать более эффективно.
"Нам нужны финансовые «цифровые двойники», а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Цифровой двойник Совета Федерации, я думаю, тоже будет работать эффективно, и многие бы ненужные законы тогда бы не были приняты", — заключил Кудрин.
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