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В Москве стартовал бахчевой сезон 2018
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В Москве стартовал бахчевой сезон 2018 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору арбузов и дынь. Специалисты советуют не покупать арбузы рядом с проезжими частями, поскольку в таких местах продают арбузы и дыни не прошедшие санитарную экспертизу. Точка продажи должна быть огорождена, оборудована специальным навесом, а арбузы должны храниться на специальных стеллажах.
Касаемо внешних качеств арбуза уточняется, что он не должен быть тяжелым (лучше выбирать арбуз среднего размера), усик и плодоножка должны быть сухими, на боку от земли есть ярко-желтое (или оранжевое пятно), корка должна быть твердой, а ее цвет яркий и контрастный.
Подробнее о выборе арбуза можно узнать на  сайте
ведомства.
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