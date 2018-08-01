В Москве стартовал бахчевой сезон 2018

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации по выбору арбузов и дынь. Специалисты советуют не покупать арбузы рядом с проезжими частями, поскольку в таких местах продают арбузы и дыни не прошедшие санитарную экспертизу. Точка продажи должна быть огорождена, оборудована специальным навесом, а арбузы должны храниться на специальных стеллажах.

Касаемо внешних качеств арбуза уточняется, что он не должен быть тяжелым (лучше выбирать арбуз среднего размера), усик и плодоножка должны быть сухими, на боку от земли есть ярко-желтое (или оранжевое пятно), корка должна быть твердой, а ее цвет яркий и контрастный.

Подробнее о выборе арбуза можно узнать на сайте

ведомства.