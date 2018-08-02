Дыни и арбузы начали продавать в Москве

Москве начали работу 240 бахчевых развалов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, передает агентство «Москва».

«Для удобства москвичей арбузы и дыни будут продаваться на ярмарках выходного дня, в предприятиях торговли, а также на 240 бахчевых развалах, которые открылись в столице 1 августа», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что не следует приобретать бахчевые культуры у случайных лиц, на стихийных рынках, в непосредственной близости от автомобильных дорог. Также категорически не рекомендуется покупать бахчевые с надрезами и просить продавца сделать надрез для определения спелости арбуза или дыни.