В 2019 году в ВАО построят три новых медицинских учреждения

Алексей Хрипун. В ближайшие годы в Восточном округе будут построены несколько новых учреждений здравоохранения. Об этом в интервью газете «Восточный округ» рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы

— В этом году планируется завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию женской консультации Родильного дома №20 (филиала ГКБ имени Д. Д. Плетнёва) на 530 посещений в смену в районе Соколиная гора, — уточнил глава ведомства.

По словам Алексея Хрипуна, в 2019 году в округе появится целых три новых объекта здравоохранения. Это реконструированные и расширенные корпуса №1 и №2 Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова на шоссе Энтузиастов и на ул. Новогиреевская.