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«Вызывающее поведение!»: в МВД шокированы выходкой схлопотавшего судимость Тимати
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«Вызывающее поведение!»: в МВД шокированы выходкой схлопотавшего судимость Тимати 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Тверской районный суд города Москвы вынес приговор рэперу Тимати по делу о нарушении общественного порядка в ночь с 20 на 21 июня, инициированному членом Общественного совета столичного Главка МВД Александром Хаминским. Dni.Ru удалось связаться с заявителем.
"Решение суда о привлечении гражданина Юнусова к административной ответственности по ст. 20.2.2 КоАП РФ является не только справедливым, но и очень показательным, — считает Хаминский. — Ряд представителей отечественного шоу-бизнеса считается «неприкасаемым», однако на этом примере мы увидели, что перед законом все равны".
"Правда, поведение самого Тимати как в ходе разбирательства, так и непосредственно в рамках судебного заседания кроме как вызывающим назвать не могу, — продолжает Хаминский. — Видимо, его адвокату и пиарщику не хватило умения убедить клиента в том, что помимо правовых есть еще и чисто имиджевые аспекты, которые нельзя сбрасывать со счетов. Тимур же всеми своими заявлениями в СМИ и социальных сетях транслировал одну главную мысль: «Мне плевать на окружающих». Что ж, оставим это на его совести. Однако прискорбно, что подобная позиция становится примером и для тех молодых граждан, для которых рэпер является кумиром. Социальная ответственность — это уже материя за рамками правового поля".
"Что касается непосредственно наказания, назначенного Тверским судом, то здесь вопрос не в том, является сумма штрафа в 20 тыс.руб. для Тимати ощутимой или нет. Есть приговор — и это главное. Это отметка о судимости, навсегда сохраняющаяся в анкетных данных человека, т.к. он был привлечен к ответственности. Неважно, оформляешь ли ты потом визу или баллотируешься в депутаты. С пусть и погашенной, но судимостью, всегда возникают те или иные сложности".
Напомним, что в ночь на 21 июня рэпер месте с Егором Кридому устроил импровизированное выступление на Большой Дмитровке. Артисты забрались на крышу машины и исполняли песни. Их признали виновными в административном правонарушении — по статье «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
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