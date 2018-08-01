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Старшее поколение жителей Войковского продолжает осваивать скандинавскую ходьбу в парке Воровского
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Старшее поколение жителей Войковского продолжает осваивать скандинавскую ходьбу в парке Воровского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Секция «Скандинавская ходьба» проекта «Московское долголетие» в летний период проводит тренировки в парке имени Воровского. Об этом рассказали в администрации центра соцобслуживания Войковского района.
— Сейчас занятия посещает около 20 человек. Присоединяйтесь к нам, вместе будет интересней и веселее — только обязательно предварительно записывайтесь в проект и секцию, — сообщил сотрудник администрации.
Напомним, запись в проект «Московское долголетие» в Войковском ведется по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, 24а (районный центр соцобслуживания). Занятия являются бесплатными и рассчитаны на граждан пенсионного возраста. Телефон для справок: 8 (495) 601-46-18. (мю)
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