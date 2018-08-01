Старшее поколение жителей Войковского продолжает осваивать скандинавскую ходьбу в парке Воровского

Секция «Скандинавская ходьба» проекта «Московское долголетие» в летний период проводит тренировки в парке имени Воровского. Об этом рассказали в администрации центра соцобслуживания Войковского района.

— Сейчас занятия посещает около 20 человек. Присоединяйтесь к нам, вместе будет интересней и веселее — только обязательно предварительно записывайтесь в проект и секцию, — сообщил сотрудник администрации.

Напомним, запись в проект «Московское долголетие» в Войковском ведется по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, 24а (районный центр соцобслуживания). Занятия являются бесплатными и рассчитаны на граждан пенсионного возраста. Телефон для справок: 8 (495) 601-46-18. (мю)