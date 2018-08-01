Старые вагоны превратят в железнодорожный лоукостер

Российские поезда дальнего следования поделят на дневной экспресс, ночной и традиционный поезда. В каждом из них будут действовать три класса обслуживания — бизнес, комфорт и эконом. В дальнейших планах " Федеральной пассажирской компании " — создать из старых вагонов без кондиционеров и биотуалетов «лоукост-класс» до их полного списания.

"Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением", — сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ФПК.

"Дневной экспресс" будет преодолевать расстояния до 600 километров: время в пути не должно превышать 6 часов. В «ночном поезде» можно будет спать: его время в пути составит до 12 часов, а максимальное пройденное расстояние — до 1,5 тысячи километров. Бизнес-класс при этом расположится в СВ и люкс-местах, пассажиры класса «комфорт» разместятся в купе, а класса «эконом» — в плацкарте. При этом «традиционный поезд» представляет собой тот же ночной, только его будут снаряжать на более протяженные расстояния.

Следует отметить, что с 1 августа все поезда Российской железной дороги перешли на местное время: ранее в билетах и на табло указывалось московское время прибытия и отправления, напоминает "Уралинформбюро"

Ранее сообщалось, что РЖД решило прекратить закупку традиционных плацкартных вагонов, к которым все так привыкли. Вместо них концерн приобретет одноэтажные вагоны нового типа.