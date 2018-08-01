Летчики на штурмовиках в день ВДВ покажут под Уфой фигуры высшего пилотажа

На аэродроме «Забельский» под Уфой 2 августа состоится праздник, посвященный Дню воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба мэрии Уфы. В программу входит официальное поздравление героев праздника, культурно-развлекательное шоу пилотажной группы «Русь» Вяземского учебного авиационного центра. Летчики штурмовика L-39 «Альбатрос» продемонстрируют на небе фигуры высшего пилотажа — виражи с глубоким креном, «бочку», «ромб» и другие сложные элементы. Также гостей ждет театрализованное представление «Как воюет десантура… », песни об армейской дружбе и службе. Начало мероприятия в 11.00. Аэродром «Забельский», поселок 8 Марта Уфимского района.