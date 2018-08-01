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На участке 2-го Новоподмосковного переулка восстановили освещение
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На участке 2-го Новоподмосковного переулка восстановили освещение 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение по адресу 2-й Новоподмосковный переулок, дом 8. Ранее о неполадках сообщил один из жителей Войковского, обратившись на портал «Наш город».
«Не горит фонарь около перехода», — пояснил активист.
Проблему устранили в тот же день. Официальный ответ заявителю предоставил и. о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников.
«Сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — говорится в сообщении.
Напомним, воспользоваться порталом «Наш город» может любой житель столицы, пройдя процедуру регистрации. (мю)
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