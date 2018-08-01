На участке 2-го Новоподмосковного переулка восстановили освещение

Сотрудники коммунальных служб восстановили освещение по адресу 2-й Новоподмосковный переулок, дом 8. Ранее о неполадках сообщил один из жителей Войковского, обратившись на портал «Наш город».

«Не горит фонарь около перехода», — пояснил активист.

Проблему устранили в тот же день. Официальный ответ заявителю предоставил и. о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«Сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы », — говорится в сообщении.

Напомним, воспользоваться порталом «Наш город» может любой житель столицы, пройдя процедуру регистрации. (мю)