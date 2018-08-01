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ЕК предоставила Греции €37,5 млн экстренной помощи для решения миграционных проблем
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ЕК предоставила Греции €37,5 млн экстренной помощи для решения миграционных проблем 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия предоставила Греции €37,5 млн в качестве экстренной помощи для содействия в решении миграционных проблем. Об этом сообщила в среду официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.
"Европейская комиссия выделила дополнительные €37,5 млн экстренной помощи по линии Европейского фонда по вопросам миграции и убежища", — отметила она. Эти деньги пойдут на приобретение продуктов питания и медикаментов для мигрантов, а также на улучшение инфраструктуры по приему и контролю мигрантов.
ТАСС: последние новости
Источник: суд в Москве 1 августа рассмотрит дело в отношении Тимати и Егора Крида Лукашевич: Россия готова сотрудничать для преодоления разделительных линий в Европе Все пострадавшие от града собственники жилья на Кубани получили компенсации
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