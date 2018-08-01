ЕК предоставила Греции €37,5 млн экстренной помощи для решения миграционных проблем

БРЮССЕЛЬ , 1 августа. / ТАСС /. Еврокомиссия предоставила Греции €37,5 млн в качестве экстренной помощи для содействия в решении миграционных проблем. Об этом сообщила в среду официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

"Европейская комиссия выделила дополнительные €37,5 млн экстренной помощи по линии Европейского фонда по вопросам миграции и убежища", — отметила она. Эти деньги пойдут на приобретение продуктов питания и медикаментов для мигрантов, а также на улучшение инфраструктуры по приему и контролю мигрантов.