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Заработали «собянинские льготы» на проезд в электричках
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Заработали «собянинские льготы» на проезд в электричках 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Около касс на вокзалах сегодня заметное оживление. Практически у каждого, кто стоит в очереди, в руках социальная карта. Ведь чтобы воспользоваться льготой, карту необходимо сначала активировать, передает «ТВ Центр».
Это можно сделать на любом вокзале столицы и десяти вокзалах Подмосковья. Это Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, Павшино и Лобня. А с 15 августа процедура станет еще проще. Перекодировать карту можно будет на всех железнодорожных вокзалах с кассами. В первый день действия новой льготы пассажиры подсчитывают экономию для семейного бюджета.
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя в среду эту новость, отметил, что новая льгота позволит также разгрузить дороги, пересаживаясь с личного транспорта на общественный.
"На подмосковных дачах находится около 4 миллионов москвичей. Также большое количество дач и в Твери, и в Рязани, и во Владимире. И последние годы пользовались льготами по пригородному сообщению только ветераны труда и ветераны войны. Это не совсем справедливо в связи с тем, что в Москве льготная категория значительно больше. Например, пенсионеры льготами в пригородных электричках не пользовались, а в городе городским транспортом этими льготами они пользовались. Мы решили восстановить справедливость и предоставить льготы тем категориям, которые пользуются этими льготами в городском транспорте. Всего это 1 миллион 600 тысяч человек", — отметил Собянин.
Помимо пенсионеров без льгот, правом бесплатного проезда в пригородных поездах теперь могут воспользоваться и другие категории граждан. Возможность бесплатного проезда в пригородных электричках действует первый день. Поэтому без технических сбоев все же не обошлось. Но даже в этом случае льготные билеты все равно выдают.
Новая льгота действует круглый год. Москвичи могут оформить разовые бесплатные билеты для проезда в электропоездах всех категорий. Жители Московской области — на все поезда кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
Екатерина Гоголева, Валерий Белинский, «ТВ Центр».
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