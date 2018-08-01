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Ударившего подростка сотрудника «Пятёрочки» в Москве уволили
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Ударившего подростка сотрудника «Пятёрочки» в Москве уволили 

Говорит Москва 31 минуту назад
Фото: Говорит Москва
Представитель администрации магазина эту информацию радиостанции подтвердил.
«Да, у нас новый охранник, это правда. Но связано ли это с инцидентом, сказать не могу».
Ранее сообщалось, что сотрудник «Пятёрочки» на западе Москвы ударил несовершеннолетнего из-за нестандартного цвета волос. Инцидент произошёл в Раменках, в магазине на Мичуринском проспекте. Пострадавший 17-летний молодой человек рассказал радиостанции «Говорит Москва», что по агрессивным словам, которые в его адрес произнёс работник магазина, он понял, что поводом стала его внешность, в частности, синие волосы. Юноша отделался «парой синяков», и конфликт не имел серьёзных последствий.
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