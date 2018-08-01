Сотрудник «Пятёрочки» на западе Москвы ударил посетителя из-за нестандартного цвета волос

Пострадавший юноша рассказал, что по агрессивным словам, которые в его адрес произнёс работник магазин, он понял, что поводом стала его внешность.

«Вместе со своим другом (мы оба крашеные: у меня синие волосы у него ярко-оранжевые) мы вышли из «Пятёрочки», той, что на Мичуринском в доме 9. На выходе стоял не охранник, не полицейский, а просто продавец или грузчик в фирменной форме «Пятёрочки». В весьма неприятном для нас тоне ("эй, девочки") он попросил посмотреть наши сумки. Я, поскольку был с рюкзаком, несмотря ни на какие странности происходящего откликнулся на просьбу юноши. Там он увидел почти выпитую бутылку воды и начал обвинять меня к краже, и требовать, чтобы я вытряхнул весь рюкзак».

Молодой человек рассказал, что на шум ссоры выбежала администратор, которая пыталась увести работника, однако тот начал выкрикивать оскорбления и ударил одного из юношей по лицу. Позже тот рассказал, что отделался «парой синяков» и конфликт не имел серьёзных последствий. При этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он охарактеризовал произошедшее как «почти расизм».