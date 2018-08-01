Ещё
Сотрудник «Пятёрочки» на западе Москвы ударил посетителя из-за нестандартного цвета волос
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Сотрудник «Пятёрочки» на западе Москвы ударил посетителя из-за нестандартного цвета волос 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Пострадавший юноша рассказал, что по агрессивным словам, которые в его адрес произнёс работник магазин, он понял, что поводом стала его внешность.
«Вместе со своим другом (мы оба крашеные: у меня синие волосы у него ярко-оранжевые) мы вышли из «Пятёрочки», той, что на Мичуринском в доме 9. На выходе стоял не охранник, не полицейский, а просто продавец или грузчик в фирменной форме «Пятёрочки». В весьма неприятном для нас тоне ("эй, девочки") он попросил посмотреть наши сумки. Я, поскольку был с рюкзаком, несмотря ни на какие странности происходящего откликнулся на просьбу юноши. Там он увидел почти выпитую бутылку воды и начал обвинять меня к краже, и требовать, чтобы я вытряхнул весь рюкзак».
Молодой человек рассказал, что на шум ссоры выбежала администратор, которая пыталась увести работника, однако тот начал выкрикивать оскорбления и ударил одного из юношей по лицу. Позже тот рассказал, что отделался «парой синяков» и конфликт не имел серьёзных последствий. При этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он охарактеризовал произошедшее как «почти расизм».
Оперативного комментария от представителей магазина на Мичуринском проспекте получить не удалось, радиостанция запросила информацию об инциденте у Х5 Retail Group и правоохранительных органов.
Говорит Москва: последние новости
Тимати и Егор Крид пришли в суд по делу о нарушении общественного порядка Поезда первого в России железнодорожного лоукостера сформируют из старых вагонов СМИ сообщили об отсутствии аккредитации у убитых в ЦАР журналистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян218
Лепс ударил Аллу Михееву387
Болгария ужесточает визовый режим52
Российских журналистов в Африке убила экономия25
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва38
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение