Дрозденко отметил высокое качество ремонтных работ здания почты в Выборге 

Директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Виталий Дырдасов представил обновленное здание почтамта губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.
Здание Почты России является объектом культурного наследия регионального значения. Во время реставрационного ремонта был полностью восстановлен фасад, элементы архитектурного декора, лепнина, оконные и дверные заполнения, металлический декор здания, фонарей главного входа, гранитная облицовка фасадов и крыльца. Отметим, что во время работ почтовое отделение, расположенное в здании почтамта, работало в штатном режиме на протяжении всей реконструкции.
Как уже ранее писал ivbg.ru, губернатор 47 региона Александр Дрозденко отметил высокое качество работ и строгое соблюдение заявленных сроков. Он также подчеркнул, что финансирование проекта осуществлялось полностью за счет средств Почты России.
Напомним, Александр Дрозденко посетил Выборг 31 июля. В ходе своего визита губернатор проверил ход реставрационных работ и готовность Выборга ко дню Ленобласти, который состоится 4 августа.