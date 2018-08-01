Дрозденко отметил высокое качество ремонтных работ здания почты в Выборге

Здание Почты России является объектом культурного наследия регионального значения. Во время реставрационного ремонта был полностью восстановлен фасад, элементы архитектурного декора, лепнина, оконные и дверные заполнения, металлический декор здания, фонарей главного входа, гранитная облицовка фасадов и крыльца. Отметим, что во время работ почтовое отделение, расположенное в здании почтамта, работало в штатном режиме на протяжении всей реконструкции.

Как уже ранее писал ivbg.ru, губернатор 47 региона Александр Дрозденко отметил высокое качество работ и строгое соблюдение заявленных сроков. Он также подчеркнул, что финансирование проекта осуществлялось полностью за счет средств Почты России.