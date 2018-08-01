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Псковская таможня подвела итоги работы за первое полугодие 2018 года
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Псковская таможня подвела итоги работы за первое полугодие 2018 года 

Псковская губерния 1 час назад
В большом зале Дома профсоюзов Псковской области коллектив Псковской таможни подвёл итоги своей деятельности за первое полугодие 2018 года, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Как рассказал первый замначальника таможни Роман Бабинов, увеличение количества транспортных средств международной перевозки, перемещающихся через МАППы, составило 6 процентов. Наибольший рост перемещения транспортных средств международной перевозки отмечен на таможенном посту МАПП Бурачки, в первом полугодии 2018 года он вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Количество легковых транспортных средств в 2018 году выросло на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее увеличение перемещённых легковых транспортных средств зафиксировано на таможенном посту МАПП Куничина Гора: рост составил 15 процентов. Количество физических лиц, проследовавших через таможенную границу региона деятельности Псковской таможни в первом полугодии 2018 года выросло по сравнению с первым полугодием прошлого года на 2 процента. Бабинов также подчеркнул, что из общего количества транзитных деклараций 99 процентов составляют электронные транзитные декларации. За год их количество увеличилось в 5,5 раза и составляет 79 180 деклараций, за исключением товаров для личного пользования и товаров Евразийского экономического союза. Заместитель начальника таможни Мария Лосева рассказала о реализации в таможне эксперимента, проводимого ФТС России по использованию единого лицевого счёта, открытого в Федеральной таможенной службе, целью которого является переход на централизованный учёт таможенных и иных платежей. В первом полугодии 2018 года при таможенном декларировании в Псковской таможне 69 участников ВЭД использовали единый лицевой счет, открытый в ФТС России, при этом сумма таможенных и иных платежей, уплачиваемых с применением единого лицевого счёта составила более 1 млрд 419 млн рублей, что составилот 11,3 процента от общей суммы таможенных и иных платежей, администрируемых Псковской таможней. Эти показатели более чем в 10 раз превышает показатели за I полугодие 2017 года. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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