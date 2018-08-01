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В центре культуры «Нега» на Дмитровке обустроили площадку для летнего творчества
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В центре культуры «Нега» на Дмитровке обустроили площадку для летнего творчества 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре культуры «Нега», который расположен на Дмитровском шоссе, стартовал краудсорсинг-проект «Творческое пространство». Сотрудники учреждения создали для всех желающих площадку для уличного творчества. Об этом рассказал художественный руководитель «Неги» Андрей Никульшин.
— Здесь можно рисовать, петь, танцевать, играть. Все желающие смогут показать и воплотить в жизнь свои идеи. Акция продлится до конца лета, — поделился Никульшин.
Вход бесплатный. Адрес центра «Нега»: Дмитровское шоссе, д. 33, стр. 5. Запись по телефону: 8 (499) 976-58-95. (мю)
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