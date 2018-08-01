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В Кинельском районе и Тольятти закроют две региональные дороги из-за соревнований по велоспорту
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В Кинельском районе и Тольятти закроют две региональные дороги из-за соревнований по велоспорту 

Волга Ньюс 1 час назад
Речь идет об участках «Усть-Кинельский — Новый Сарбай» — Бузаевка — Чубовка" и «Бузаевка — Чубовка — Урал — Муханово» в соответствии с прилагаемой схемой, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Также в связи с проведением вышеуказанных мероприятий будет прекращено движение в Тольятти:
21 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти — Ягодное в соответствии с прилагаемой схемой;
22 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Ташелка — «Тольятти-Димитровград» в соответствии с прилагаемой схемой;
24 августа с 10.00 до 16.30 на участке автомобильной дороги Тольятти — Поволжский в соответствии с прилагаемой схемой.
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