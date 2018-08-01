Дорожный знак привели в порядок на Костромской улице

Валерий Виноградов. После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на Костромской улице привели в порядок дорожный знак, который был разрисован вандалами. О проведении работ отчитался префект Северо-Восточного административного округа города Москвы

«Уважаемый пользователь портала! Эксплуатирующей организацией надписи с дорожного знака удалены», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)