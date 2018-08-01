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«Путешествие в страну Светофорию» совершат юные читатели библиотеки на Дмитровке
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«Путешествие в страну Светофорию» совершат юные читатели библиотеки на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В среду, 2 августа, в библиотеке № 39, которая расположена на Дмитровском шоссе, проведут мероприятие для школьников, приуроченное к Международному дню светофора. По словам заведующей учреждением культуры Марины Москвиной, для юных гостей подготовили «Путешествие в страну Светофорию».
— Мероприятие пройдет в рамках летней читальни. Сотрудники библиотеки проведут игровую программу «Знай правила движения, как таблицу умножения». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах, посвященных правилам поведения на дорогах в большом городе, — поделилась Москвина.
Начало в 14.00. Адрес библиотеки: Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (мю)
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