«Путешествие в страну Светофорию» совершат юные читатели библиотеки на Дмитровке

В среду, 2 августа, в библиотеке № 39, которая расположена на Дмитровском шоссе, проведут мероприятие для школьников, приуроченное к Международному дню светофора. По словам заведующей учреждением культуры Марины Москвиной, для юных гостей подготовили «Путешествие в страну Светофорию».

— Мероприятие пройдет в рамках летней читальни. Сотрудники библиотеки проведут игровую программу «Знай правила движения, как таблицу умножения». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах, посвященных правилам поведения на дорогах в большом городе, — поделилась Москвина.

Начало в 14.00. Адрес библиотеки: Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (мю)