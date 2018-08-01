Здравствуй, шальная пуля! В Бразилии — предвыборные страсти по легализации оружия

Предстоящие в октябре президентские выборы в Бразилии станут едва ли не самыми непредсказуемыми в современной истории этой страны.

Экс-глава республики Луис Инасиу Лула да Силва, который по результатам соцопросов являлся фаворитом избирательной гонки, уже отбывает срок по делу о коррупции и, вероятнее всего, не сможет баллотироваться на высший пост. А другие претенденты на президентский мандат пока не могут похвастать поддержкой, которая однозначно обеспечила бы им победу по итогам выборов.

В условиях, когда борьба идет за каждый голос, кандидаты на пост президента Алвару Диас, Жоау Амоэду и Жералду Алкмин предложили отменить ограничения на свободное владение огнестрельным оружием и его ношение. Это вполне объяснимо — население страны с высоким уровнем преступности вопрос общественной безопасности волнует больше всего. Инициатива вызвала ожесточенные споры и расколола население на два полярных лагеря.

Проблемы общественной безопасности волнуют бразильских избирателей не меньше, чем вопросы экономики. Это вполне объяснимо: перестрелки на улицах уже стали частью обыденной жизни. Конечно, чаще всего речь идет о фавелах — неблагополучных трущобах, где большое влияние имеет организованная преступность и идет торговля наркотиками. Но и жители престижных районов не застрахованы от опасности.

Впрочем, попасть под перекрестный огонь можно и не выходя на улицу. Известны случаи гибели людей от шальной пули у себя дома. Причем, кто именно произвел тот или иной роковой выстрел (а также зачем), чаще всего так и остается неизвестным.

Действующее законодательство

По данным неправительственной организации «Бразильский форум общественной безопасности», в 2016 году в республике было зафиксировано рекордное число убийств. От рук бандитов за этот период погибли 61 619 человек, что соответствует показателю в 29,9 смерти на каждые 100 тыс. человек. Данные за 2017 год этой организацией пока обнародованы не были, но, судя по новостным сводкам, тенденции к снижению преступности не наблюдается.

При этом действующее законодательство фактически не разрешает рядовым гражданам иметь оружие. Соответствующая норма была принята в 2003 году, в первый год пребывания у власти Лулы да Силвы и при его активной поддержке. Экс-президент был и является сторонником запрета на свободное владение оружием. Исключение в законе было сделано только для тех граждан, которые докажут необходимость его приобретения, — например, для тех, кто проживает в отдаленных районах и не может рассчитывать на быстрое вмешательство правоохранительных органов в случае какого-либо инцидента.

Опросы общественного мнения показывают, что отношение бразильцев к действующим ограничениям складывается разнополярно. По данным Datafolha, 56% населения считают, что «владение оружием должно быть запрещено, так как оно представляет собой опасность для жизни других людей». Однако 42% опрошенных убеждены, что «возможность законно владеть оружием соответствует праву гражданина на самооборону».

"Хороший бандит — мертвый бандит"

Главным защитником идеи о свободном владении оружием в Бразилии является ультраправый депутат Жаир Болсонару, представляющий Социал-либеральную партию. Остроту дискуссии добавляет тот факт, что именно этот политик лидирует в президентской гонке при условии отсутствия среди кандидатов Лулы да Силвы.

Сторонники действующего законодательства утверждают, что у человека без специальной подготовки мало шансов противостоять вооруженным бандитам, даже если у него в кармане пистолет. Но Болсонару этот аргумент не смущает.

"Я хочу, чтобы у меня был этот десятипроцентный шанс сопротивляться, а не погибать, как животное, от рук людей, которые не знают жалости. Кроме того, чем больше людей будут вооружены, тем быстрее это [насилие] пойдет на спад. Нельзя оставлять все как есть, потому что действующий закон безответственно и намеренно обезоружил добропорядочных граждан и оставил бандитов с их винтовками", — заявил депутат во время одного из интервью.

Болсонару также неоднократно признавался, что является сторонником принципа «хороший бандит — мертвый бандит».

Эмодзи-пистолеты теперь все чаще сопровождают в соцсетях комментарии бразильцев, агитирующих голосовать за Болсонару.

Идею о свободном владении оружием поддерживают еще как минимум два политика, сообщивших о своих президентских амбициях. Это Алвару Диас из центристской партии Podemos (в переводе с португальского «Мы можем») и Жоау Амоэду из правой Новой партии. В свою очередь экс-губернатор штата Сан-Паулу Жералду Алкмин, который собирается баллотироваться в президенты от влиятельной правоцентристской Партии бразильской социал-демократии, дал понять, что готов отменить ограничения для жителей сельской местности.

Что касается левых и левоцентристских политических сил, их представители по традиции выступают против упрощения норм, регулирующих доступ к оружию. «Проблему общественной безопасности не решить, раздав всем по стволу. Это просто безумие!» — уверена лидер партии «зеленых» Rede ("Реди") Марина Силва, которая занимает вторую строчку в рейтинге возможных кандидатов на высший пост. Примерно эту же точку зрения высказала и Мануэла д'Авила из Коммунистической партии Бразилии. Вместо всеобщего доступа к оружию она предложила увеличить зарплаты полицейским и закупить для них более качественную экипировку.

Особенности национальной стрельбы

Бразильские сторонники инициативы о свободном владении оружием — как политики, так и рядовые граждане — нередко ссылаются на опыт США . Чаще всего речь идет о людях консервативных убеждений, которые симпатизируют Республиканской партии и главе Белого дома Дональду Трампу . Однако, призывая подражать «большому брату», они не учитывают менталитет своих сограждан и ситуацию в сфере общественной безопасности.

Даже в условиях нынешнего «антиоружейного» законодательства в Бразилии нередки случаи, когда к перестрелке приводит супружеская размолвка, неудачный автомобильный маневр или недовольство шумными соседями. Разрядить винтовку в воздух в честь наступления Нового года — тоже своеобразная традиция, популярная среди участников многочисленных преступных группировок. 1 января этого года один из таких бессмысленных выстрелов, прогремевших во время праздничного салюта, привел к гибели пятилетнего ребенка в Сан-Паулу.

Но если доступ к оружию будет фактически беспрепятственным, нет никакой гарантии, что его обладатели смогут правильно проанализировать ту или иную ситуацию с точки зрения самообороны. Не исключено, что жители Бразилии, хорошо осведомленные о проблемах в сфере общественной безопасности, будут переоценивать уровень угрозы и открывать огонь без необходимости.

Сколько человеческих жизней может быть потеряно при таком сценарии, страшно представить. Ведь даже полицейские, которые проходят специальную подготовку, совершают роковые ошибки. Один из таких случаев произошел в Рио-де-Жанейро в октябре 2017 года, когда стражи порядка застрелили пожилую испанскую туристку. Автомобиль, в котором она ехала, не остановился по требованию патруля — и этого оказалось достаточно, чтобы находившихся в машине людей приняли за преступников. Тогда многие бразильцы, в оправдание непрофессиональных действий полицейских, говорили об опасности, которой те подвергаются на работе.

К сожалению, от жителей Бразилии все чаще можно услышать точку зрения, согласно которой лучше подвергнуть риску жизнь невиновного, чем дать преступнику уйти от преследования. Часть населения готова сделать выбор в пользу принципа «или ты, или тебя» и при первой возможности взять в руки оружие. Причины ожесточения понятны: постоянная неуверенность в собственной безопасности, подтверждаемая ежедневными криминальными сводками, каждая из которых — человеческая трагедия, не способствует стабильности и спокойствию.