Из-за ремонта на РТС «Восточная» горячая вода отключена на 53 улицах города

Из-за ремонта на тепловых сетях без горячей воды на две недели остались жители домой, которые обслуживать РТС «Восточная», сообщает администрация города.

Коммунальщики обещают, что горячая вода появится к 14 августа (по возможности, они постараются подключать потребителей раньше).

Отметим, что также от горячей воды отключены дома, «питающиеся» от котельных на ул. Чувашская, 4, Гагарина, 41-45 и М. Гвардия, 4.

От горячей воды до 14 августа отключены: