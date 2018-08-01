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Из-за ремонта на РТС «Восточная» горячая вода отключена на 53 улицах города
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Из-за ремонта на РТС «Восточная» горячая вода отключена на 53 улицах города 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за ремонта на тепловых сетях без горячей воды на две недели остались жители домой, которые обслуживать РТС «Восточная», сообщает администрация города.
Коммунальщики обещают, что горячая вода появится к 14 августа (по возможности, они постараются подключать потребителей раньше).
Отметим, что также от горячей воды отключены дома, «питающиеся» от котельных на ул. Чувашская, 4, Гагарина, 41-45 и М. Гвардия, 4.
От горячей воды до 14 августа отключены:
Московский пр., 1812года, Грига, Литовский вал, Лесопильная, Фрунзе, 9 Апреля, Клиническая, Тюленина, Ярославская, Зарайская, Кирпичная Гражданская, Угловая, Трибуца, Мариупольская, Красноярская, Черепичная, Томская, Пионерская, Боткина, Ялтинская, Стекольная, Баграмяна, набережная Петра Великого, Загорская, Бесселя, Больничная, Буткова, Галицкого, Космическая, Сибирская, Геологическая, Вагнера, Звёздная, Барнаульская, Ленинский пр. № 30-32, Аксакова, Бакинская, Бежецкая, Белибейская, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, Свердлова, Тульская, Чукотская, Шуйская 1-я, Шуйская 2-я, Чувашская, 2; 9; 11, Гагарина 41-45; 74-76.
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