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«Эффективно и экологично». В «Самотлорнефтегазе» нашли уникальный способ очистки трубопроводов
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«Эффективно и экологично». В «Самотлорнефтегазе» нашли уникальный способ очистки трубопроводов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суть метода проста: в загрязненный трубопровод заводится специальное оборудование, потом включают сильный напор воды внутри трубы. Она толкает снаряд вперед. Возникает мощный кавитационный эффект, который разрушает отложения солей, минералов и коррозии на стенках трубы. Образовавшийся шлам вместе с потоком жидкости выносится из трубопровода и собирается в специальный сборник для дальнейшей утилизации.
«Такой способ очистки трубопроводов в нашей стране разработали еще в 80-е годы, — объяснил главный специалист отдела эксплуатации трубопроводов АО «Самотлорнефтегаз» Вадим Анисимов. — Мы изучили рынок и выяснили, что в России всего лишь несколько предприятий, применяющих этот метод. Но все они не нашего профиля, то есть не в нефтяной промышленности. Поэтому технология потребовала серьезной адаптации применительно к нашей сфере».
В итоге было составлено техническое задание с рядом требований, среди которых — обязательный сбор и утилизация удаленных из труб отходов. И это для нефтяников важный момент, поскольку предприятие, внедряя инновационные технологии, большое внимание уделяет не только эффективности и экономичности, но и экологической безопасности. Первые испытания нового для нефтяников метода состоялись прошлым летом. Результаты специалистов удовлетворили: твердые отложения, которые занимали 45–50% сечения трубы, были очищены на 95%. Осенью того же года прошли опытно-промышленные испытания технологии в полевых условиях на рабочих трубопроводах длиной 1200 метров. Загрязнения удалены в полном объеме.
В этом году «Самотлорнефтегаз» планирует очистить с помощью новой технологии порядка 150 километров трубопроводов.
К слову, специалисты АО «Самотлорнефтегаз» первыми внедрили данный способ в нефтяной промышленности, и им уже заинтересовались многие предприятия ПАО НК «Роснефть».
Фото: АО «Самотлорнефтегаз»
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