Захарова прокомментировала информацию о работе погибших в ЦАР россиян над фильмом о ЧВК 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «околесицей» информацию о том, что погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко снимали фильм-расследование о работе частной военной компании (ЧВК) в стране.
«Слушаю и читаю эту околесицу относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР… Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал. Ещё в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР», — написала Захарова в своем Facebook.
По ее словам, зарубежные съемочные группы снимали работу инструкторов, сообщив о своем желании сделать репортаж властям ЦАР. Те в свою очередь предоставляли им такую возможность.
Кроме того, добавила Захарова, российские журналисты, исходя из места обнаружения их тел, двигались не в ту сторону, где работают инструкторы.
«Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый. Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдёт на десятый план», — написала она.
Ранее МИД России сообщил о гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Как [сообщил] (https://rns.online/it-and-media/-Venediktov-podtverdil-informatsiyu-o-gibeli-zhurnalista-Dzhemalya-v-TSaR-2018-07-31/) RNS главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, в ЦАР Джемаль занимался съемками фильма о ЧВК.