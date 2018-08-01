Захарова прокомментировала информацию о работе погибших в ЦАР россиян над фильмом о ЧВК

«Слушаю и читаю эту околесицу относительно «расследований» по ЧВК в ЦАР… Никакой сенсации в наличии российских инструкторов в ЦАР нет, никто ничего не скрывал. Ещё в марте был опубликован ответ заместителя официального представителя МИД на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР», — написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, зарубежные съемочные группы снимали работу инструкторов, сообщив о своем желании сделать репортаж властям ЦАР. Те в свою очередь предоставляли им такую возможность.

Кроме того, добавила Захарова, российские журналисты, исходя из места обнаружения их тел, двигались не в ту сторону, где работают инструкторы.

«Мало того, исходя из полученной от местной стороны информации, они игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы. Что они делали в ЦАР на самом деле, каковы были их цели и задачи — вопрос открытый. Но у меня такое впечатление, что в этой информационной вакханалии, которую устраивают, правда опять уйдёт на десятый план», — написала она.