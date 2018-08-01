В Волгограде восстанавливают ливневой коллектор на Тарифной и Еременко

В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц Тарифной и Еременко специалисты восстанавливают коллектор, который разрушился из-за ливневых потоков.

По данным пресс-службы городской администрации, большое количество песка, камней и крупного мусора забили и повредили около четырех метров коллектора диаметром 300 миллиметров. Это привело к просадке асфальта над коллектором.

В настоящее время на данном участке ведутся восстановительные работы. Уже демонтированы поврежденные части коллектора и в ближайшие дни здесь будет установлен новый трубопровод из асбестоцемента. Этот материал более прочный и имеет более длительный срок службы. После ремонта на данном участке уложат новое дорожное покрытие.