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В Волгограде восстанавливают ливневой коллектор на Тарифной и Еременко
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В Волгограде восстанавливают ливневой коллектор на Тарифной и Еременко 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц Тарифной и Еременко специалисты восстанавливают коллектор, который разрушился из-за ливневых потоков.
По данным пресс-службы городской администрации, большое количество песка, камней и крупного мусора забили и повредили около четырех метров коллектора диаметром 300 миллиметров. Это привело к просадке асфальта над коллектором.
В настоящее время на данном участке ведутся восстановительные работы. Уже демонтированы поврежденные части коллектора и в ближайшие дни здесь будет установлен новый трубопровод из асбестоцемента. Этот материал более прочный и имеет более длительный срок службы. После ремонта на данном участке уложат новое дорожное покрытие.
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