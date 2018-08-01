Поездку на Гремячие водопады совершили жители Выхина-Жулебина

Отделением реабилитации инвалидов в социальном центре «Жулебино» для получателей услуг проведена необычная экскурсия на Гремячие водопады недалеко от Сергиева Посада.

Гремячий ключ — одна из главных достопримечательностей Сергиево-Посадской земли, связанных с именем Преподобного Сергия Радонежского . Согласно легенде, водопад возник благодаря молитве Преподобного Сергия, который вместе со своим учеником Романом свыше 600 лет тому назад, будучи на пути из Троицы в Киржач , остановился в этом месте для стоянки.

Согласно химическим анализам, вода слегка минерализована, ее состав близок к кисловодскому «Нарзану», но концентрация солей гораздо ниже. Специалисты советуют пить воду в ограниченном количестве, как лечебную. (ис)