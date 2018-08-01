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Новый резидент СЭЗ «Минск» будет выпускать автокомпоненты для «БЕЛДЖИ»
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Новый резидент СЭЗ «Минск» будет выпускать автокомпоненты для «БЕЛДЖИ» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 1 августа /Синьхуа/ — Новый резидент, Борисовский завод автокомпонентов «ХОНЛИ», зарегистрирован в СЭЗ «Минск», сообщает администрация свободной экономической зоны.
Компания хочет осуществить инвестпроект по организации производства автомобильных сидений, инвестировав в производство около 2 млн долларов и создав не менее 50 рабочих мест. Проект ориентирован на импортозамещение, создание качественных автокомпонентов по доступной цене. Помимо того, что новое производство обеспечит высокоэффективные рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет, оно будет дополнительным подспорьем для другого важного инвестпроекта — организации производства по сборке легковых автомобилей СЗАО «БЕЛДЖИ».
Предполагается, что создавать новый завод и налаживать производство автокомпонентов поможет китайская компания Chongqing Hongli Zhixin Automotive Parts Manufacture Co Ltd. —0—
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