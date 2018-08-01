Около 18% труб и запорной арматуры не выдержали проверки в лаборатории

По результатам проверок испытательной лаборатории СПб ГБУ «Центр энергосбережения», примерно 18% труб и запорной арматуры не соответствуют заявленным характеристикам.

Об этом на заседании Коллегии КЭиИО сообщила директор ГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова

Она напомнила, что в 2017 году лаборатория была аккредитована Федеральной службой по аккредитации и осуществляет полный комплекс испытаний на трубную продукцию и на запорную арматуру по 25 ГОСТам.

По данным Татьяны Соколовой, число проверок растет. Если за 2017 год их было выполнено 324, то за I полугодие 2018 года — уже 307. «При этом можно констатировать рост качества продукции, проходящей испытания. Если по итогам 2017 года соответствие заданным характеристикам смогли подтвердить 79% образцов, то в этом году — 82%», — рассказала она.