Ещё
Около 18% труб и запорной арматуры не выдержали проверки в лаборатории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

Около 18% труб и запорной арматуры не выдержали проверки в лаборатории 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
По результатам проверок испытательной лаборатории СПб ГБУ «Центр энергосбережения», примерно 18% труб и запорной арматуры не соответствуют заявленным характеристикам.
Об этом на заседании Коллегии КЭиИО сообщила директор ГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова.
Она напомнила, что в 2017 году лаборатория была аккредитована Федеральной службой по аккредитации и осуществляет полный комплекс испытаний на трубную продукцию и на запорную арматуру по 25 ГОСТам.
По данным Татьяны Соколовой, число проверок растет. Если за 2017 год их было выполнено 324, то за I полугодие 2018 года — уже 307. «При этом можно констатировать рост качества продукции, проходящей испытания. Если по итогам 2017 года соответствие заданным характеристикам смогли подтвердить 79% образцов, то в этом году — 82%», — рассказала она.
Глава КЭиИО Андрей Бондарчук призвал петербургские предприятия непременно проверять выпускаемую или поставляемую продукцию в испытательной лаборатории СПб ГБУ «Центр энергосбережения».
АСН-Инфо: последние новости
Использования BIM уже требуют сами заказчики Дороги Кудрово становятся безопаснее В ЖК «Две Эпохи» завершены работы по благоустройству
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян225
Российских журналистов в Африке убила экономия26
Лепс ударил Аллу Михееву389
Болгария ужесточает визовый режим51
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва40
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение