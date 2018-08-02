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«Никто кроме нас». Нижний Новгород празднует День ВДВ
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«Никто кроме нас». Нижний Новгород празднует День ВДВ 

nn.ru 58 минут назад
Фото: nn.ru
В Нижнем Новгороде праздник ежегодно проходит в Парке Победы. Здесь вы можете посмотреть, как праздновали ВДВшники в прошлом году.
Сегодня основная культурная программа для десантников начнется в 11.00.
10.00–10.50 — Прибытие участников праздника в парк Победы, ознакомление с выставками: Военно — инженерного дела; История ВДВ в фотографиях; Стрелкового оружия и достопримечательностями парка.
10.50— 11.00 — Построение участников праздника перед главной сценой парка. Приглашение почетных гостей на сцену.
11.00— 11.35 — Торжественный митинг посвященный 88 летию ВДВ России.
11.40— 11.50 — Возложение цветов к мемориалу В. Ф. Маргелова и ритуал клятвы десантника.
11.50— 12.10 — Показательные выступления спецназа
12.15–13.00 — Показательные выступления конно-спортивного клуба на поле реконструкции боя  13.05–13.20 — Показательные выступления мастеров восточных единоборств на главной сцене парка
13.20–13.35 — Выступление группы « Солдаты фортуны» (2— 3 композиции) на центральной сцене
13.35–14.00 — Силовые соревнования (канат, гири, вертушка). Награждение победителей.
14.00–14.10 — Проведение викторины по знанию « Истории ВДВ». Награждение победителей.
14.10–14.20 — Музыкальная композиция в исполнении лауреатов патриотического жанра
14.20–14.40 — Спортивное состязание «по укладке парашютов ». Награждение победителей.
14.40–15.30 — Продолжение концертной программы.
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