«Никто кроме нас». Нижний Новгород празднует День ВДВ

В Нижнем Новгороде праздник ежегодно проходит в Парке Победы. Здесь вы можете посмотреть, как праздновали ВДВшники в прошлом году.

Сегодня основная культурная программа для десантников начнется в 11.00.

10.00–10.50 — Прибытие участников праздника в парк Победы, ознакомление с выставками: Военно — инженерного дела; История ВДВ в фотографиях; Стрелкового оружия и достопримечательностями парка.

10.50— 11.00 — Построение участников праздника перед главной сценой парка. Приглашение почетных гостей на сцену.

11.00— 11.35 — Торжественный митинг посвященный 88 летию ВДВ России

11.40— 11.50 — Возложение цветов к мемориалу В. Ф. Маргелова и ритуал клятвы десантника.

11.50— 12.10 — Показательные выступления спецназа

12.15–13.00 — Показательные выступления конно-спортивного клуба на поле реконструкции боя 13.05–13.20 — Показательные выступления мастеров восточных единоборств на главной сцене парка

13.20–13.35 — Выступление группы « Солдаты фортуны» (2— 3 композиции) на центральной сцене

13.35–14.00 — Силовые соревнования (канат, гири, вертушка). Награждение победителей.

14.00–14.10 — Проведение викторины по знанию « Истории ВДВ». Награждение победителей.

14.10–14.20 — Музыкальная композиция в исполнении лауреатов патриотического жанра

14.20–14.40 — Спортивное состязание «по укладке парашютов ». Награждение победителей.

14.40–15.30 — Продолжение концертной программы.