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День ВДВ в Уфе будут праздновать на аэродроме «Забельский»
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День ВДВ в Уфе будут праздновать на аэродроме «Забельский» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Городская администрация рассказала, как в Уфе будут праздновать День Воздушно-десантных Войск. Все культурные мероприятия для героев праздника пройдут на аэродроме «Забельский», в поселке Восьмое Марта. Праздник начнется в 11:00 с поздравлений официальных лиц и представителей организации «Ветераны ВДВ и спецназа Башкирии». И только после того, как отгремят торжественные речи, над аэродромом пролетит пилотажная группа «Русь». Летчики на штурмовиках L-39 «Альбатрос» будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа, например, пролетят «ромбом», покажут вираж с креном, развороты с перестроением и полетают «вверх-ногами». После воздушных демонстраций, на площадке аэродрома начнется представление «Как воюет десантура», и будут исполнять песни об армии и службе.
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