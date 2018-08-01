Пропавших в Екатеринбурге друзей нашли мертвыми

1 августа в Екатеринбурге нашли тела 27-летнего Дениса Квашина и 31-летнего Михаила Фофанова , пропавших 28 июля. Находившуюся с ними 25-летнюю Елизавету Жучкову доставили в реанимацию.

"Мне около часа назад, позвонил следователь, и сказал найден Денис с Мишей. Лиза в реанимации, больше инф нет никакой! Все подробности сообщу! Благодарим всех, у меня нет больше слов!" — написала тетя одного из погибших в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Эти сведения подтвердил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга . «Причина смерти мужчин и ухудшения состояния девушки выясняется. Но, согласно предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть носила насильственный характер и связана с противоправными действиями посторонних лиц. Проверка проводится следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга», — сказал он.

Как ранее сообщалось, трое друзей отдыхали вместе в выходные. 28 июля они вышли на улицу и пропали, телефоны у всех были отключены.

У Елизаветы есть 5-летняя дочь.

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