США открывают новый центр для защиты КИИ от кибероппонентов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о создании Национального центра управления рисками (National Risk Management Center, NRMC), в задачи которого будет входить защита критической инфраструктуры от атак со стороны кибероппонентов.

Создание NRMC было анонсировано сегодня на саммите в Нью-Йорке . Там же министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен объяснила цели нового подразделения.

Также Нильсен ответила на вопрос, действительно ли российские киберпреступники замешаны в целевых кибератаках на США.

«Позвольте внести ясность в этот вопрос — наша разведка не ошиблась, это были российские киберпреступники. Атаки были инициированы на самом высоком уровне. Мы не может допустить, чтобы подобное повторилось», — объяснила министр внутренней безопасности США.

Таким образом, очевидно, что Национальный центр управления рисками создан для защиты от подобных «российских вторжений». На плечи сотрудников подразделения ляжет защита КИИ: банковские системы, энергетические системы; не говоря уже о таком стратегически важном процессе, как выборы США.

По мнению Нильсен, именно эти области заслуживают повышенного внимания со стороны власти, которая должна обеспечить их полную безопасность.

США потребуется некоторое время, чтобы полностью ввести в эксплуатацию NRMC. МВБ обещает еще более подробно осветить некоторые моменты деятельности нового подразделения в ближайшем будущем.