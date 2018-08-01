Александра Расторгуева могут похоронить на «малой родине» 

Погибшего в Центральной Африке режиссёра-документалиста Александра Расторгуева могут похоронить в Ростове-на-Дону, рассказал руководитель «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин. Решение о месте погребения примут родители убитого.
По словам Коняхина, родные режиссёра приедут в Москву 2 или 3 августа.
Он также допустил, что других погибших журналистов похоронят в столице, передаёт РИА Новости.
Ранее Коняхин сообщил, что тела погибших в Центральноафриканской Республике российских журналистов собираются доставить в РФ 4 августа.
Как сообщал News.ru, 31 июля в Центральноафриканской Республикебыли найдены убитыми три российских журналиста, которые приехали на съёмки фильма о работе частных военных компаний. Мэр центральноафриканского города Сибю Анри Дэпеле подтвердил, что съёмочную группу обстреляли из засады. По словам чиновника Сибю Марселина Йойо, перед убийством мужчин захватили порядка десяти человек.