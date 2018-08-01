«ОРМЕТ» закупит два новых КамАЗа

Около 12 миллионов рублей потратит орское ЗАО «ОРМЕТ» (входит в Группу "Русская медная компания" ) на обновление парка грузового автотранспорта. Капитальный ремонт двух КамАЗов и приобретение еще двух новых машин повысит надежность и безопасность доставки руды с рудников «Джусинский» и «Весенний» на обогатительную фабрику, а также сократит нагрузку на окружающую среду.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, один из грузовиков уже вернулся на предприятие после капитального ремонта. Специалисты заменили основные узлы и модернизировали силовой агрегат в соответствии с международным экологическим стандартом Евро-3.

Два новых КамАЗа грузоподъемностью 15 тонн планируется закупить до конца сентября, а в IV квартале — провести капремонт еще одного самосвала.

В настоящее время доставку руды от места добычи до обогатительной фабрики ЗАО «ОРМЕТ» осуществляют 18 КамАЗов, ежемесячно перевозя в среднем 40 тысяч тонн руды.