Неизвестные предлагают петрозаводчанам платно обновить базу документов 

Звонящие представляются специалистами федеральной службы по защите прав потребителей.
За последние дни в Петрозаводске зарегистрировано несколько телефонных звонков в различные коммерческие структуры с предложениями по замене устаревшей нормативно-правовой базы.
Звонящие представляются сотрудниками федеральной структуры по защите прав потребителей и настоятельно рекомендуют в связи с предстоящей проверкой обновить пакеты документов. Эти же люди предлагают приобрести обновления для успешного прохождения проверки. Такую информацию со ссылкой на начальника отдела потребительского рынка Ольгу Захарову приводит пресс-служба городской администрации.
Мэрия рекомендует гражданам тщательно проверять информацию. Сообщить о звонках можно в Роспотребнадзор или специалистам отдела потребительского рынка по телефонам: 71-34-62, 71-35-03.
По материалам: ptzgovorit.ru