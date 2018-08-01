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Неизвестные предлагают петрозаводчанам платно обновить базу документов
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Неизвестные предлагают петрозаводчанам платно обновить базу документов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Звонящие представляются специалистами федеральной службы по защите прав потребителей.
За последние дни в Петрозаводске зарегистрировано несколько телефонных звонков в различные коммерческие структуры с предложениями по замене устаревшей нормативно-правовой базы.
Звонящие представляются сотрудниками федеральной структуры по защите прав потребителей и настоятельно рекомендуют в связи с предстоящей проверкой обновить пакеты документов. Эти же люди предлагают приобрести обновления для успешного прохождения проверки. Такую информацию со ссылкой на начальника отдела потребительского рынка Ольгу Захарову приводит пресс-служба городской администрации.
Мэрия рекомендует гражданам тщательно проверять информацию. Сообщить о звонках можно в Роспотребнадзор или специалистам отдела потребительского рынка по телефонам: 71-34-62, 71-35-03.
По материалам: ptzgovorit.ru
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