Шьют форму и пекут пирожки: самарскому омбудсмену показали будни женщин-заключенных

В колонии заключенные выпекают булочки и пирожки

— На территории колонии есть магазин, где осужденные могут купить всё необходимое, — пояснила омбудсмен. — Однако в нём, к сожалению, скудный ассортимент, и нет средств гигиены, предназначенных для женщин.

Кроме того, по ее словам, на территории колонии необходимо отремонтировать асфальтовое покрытие.

Омбудсмен попросила привести в порядок асфальтовые дорожки

Ольга Гальцова также проверила производственные цеха, столовую и медпункт. В колонии 300 осужденных шьют форму для сотрудников колонии и выполняют заказы для государственных и частных структур.

Заключенные шьют одежду на заказ

Также женщины выпекают хлеб, выращивают овощи и выпускают мясо-молочную продукцию.

Пищеблок

По словам заключенных, у них нет жалоб на условия содержания в колонии. Также они рассказали, что сотрудники учреждения не превышают своих должностных полномочий.