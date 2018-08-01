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Шьют форму и пекут пирожки: самарскому омбудсмену показали будни женщин-заключенных
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Шьют форму и пекут пирожки: самарскому омбудсмену показали будни женщин-заключенных 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В колонии заключенные выпекают булочки и пирожки
Сотрудники женской исправительной колонии № 28 (недалеко от села Рождествено) в своей работе не полностью учитывают специфику учреждения. Такой вывод сделала уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.
— На территории колонии есть магазин, где осужденные могут купить всё необходимое, — пояснила омбудсмен. — Однако в нём, к сожалению, скудный ассортимент, и нет средств гигиены, предназначенных для женщин.
Кроме того, по ее словам, на территории колонии необходимо отремонтировать асфальтовое покрытие.
Омбудсмен попросила привести в порядок асфальтовые дорожки
Ольга Гальцова также проверила производственные цеха, столовую и медпункт. В колонии 300 осужденных шьют форму для сотрудников колонии и выполняют заказы для государственных и частных структур.
Заключенные шьют одежду на заказ
Также женщины выпекают хлеб, выращивают овощи и выпускают мясо-молочную продукцию.
Пищеблок
По словам заключенных, у них нет жалоб на условия содержания в колонии. Также они рассказали, что сотрудники учреждения не превышают своих должностных полномочий.
— У нас каждый синяк становится поводом для служебной проверки, — пояснил начальник УФСИН России по Самарской области Рамиз Алмазов.
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