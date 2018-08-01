День за два: в Самарской области 1300 осужденных досрочно выйдут на свободу

В ближайшие полгода из колоний выйдут 1300 человек В ближайшее время заключенным Самарской области пересчитают время нахождения в исправительных колониях. Об этом сообщили представители уполномоченного по правам человека по 63-му региону. — С 1 июля вступили в силу изменения в «Уголовный кодекс России». Согласно поправкам, один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима или воспитательной колонии, двум дням в колонии-поселении или одному дню в колониях строгого и особого режима и тюрьмах, — пояснили представители омбудсмена. — Перерасчет сроков необходимо провести в течение полугода. Таким образом, на свободу досрочно смогут выйти 1300 человек.