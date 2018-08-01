Северо-Западный и Юго-Западный районы Курска останутся без горячей воды

Как сообщили в курском филиале «Квадры», из-за ремонта теплосети по улице Студенческой часть жителей Северо-Западного и Юго-Западного районов останутся без горячей воды.

В ходе ремонтных работ заменят восемь метров ветхого трубопровода и запорной арматуры. Горячую воду отключат на сутки, с 22:00 1 августа по 22:00 2 августа, жителям следующих домов:

ул. 50 лет Октября, 96, 96а, 98;ул. Студенческая, 2, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 24, 30, 32;п-т. Хрущева, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 36а;ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 18б, 18в, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38;б-р. Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 21а, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44;ул. Мыльникова, 1, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а;ул. Бойцов 9-й Дивизии, 185;п-т. Клыкова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92.