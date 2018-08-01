Как штрафовали Тимати и Крида: журналисты провалились в клумбу

Штрафами по 20 тысяч рублей отделались рэпер Тимати и его коллега по цеху Егор Крид за несанкционированное выступление на крыше «Хаммера» во время чемпионата мира по футболу на Большой Дмитровке.

На заседании в Тверском районном суде, где рассматривалось дело об «организации одновременного пребывания граждан в общественном месте…», виновники торжества едва снова не устроили коллапс из журналистов и фанатов.

Звезды отечественного шоу-бизнеса явились в суд без опозданий, даже несмотря на то, что заседание начиналось довольно рано — в 10.00. Молодые люди в сопровождении статусного адвоката Сергея Жорина и двухметровых телохранителей в total black быстро зашли в здание суда, где очень скоро началось разбирательство. Изначально планировалось, что дела двух исполнителей будут рассматривать в разных залах одновременно, но когда выяснилось, что у них на двоих только один защитник, то планы изменились и каждого решили рассмотреть по очереди. Первым предстал перед правосудием Тимати, он же Тимур Юнусов. Первым делом рэпер заявил, что своей вины не признает.

— Наша машина не блокировала проезд транспорта, мы не создавали препятствий для окружающих, ущерб тоже никому причинен не был. Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали, — не снимая очков от солнца и бейсболки, заявил Тимати.

Судья тем не менее вынесла решение: Юнусов виновен и должен выплатишь штраф в 20 тысяч рублей. Тимати, насколько это можно было видеть сквозь затемненные очки, отреагировал безразлично — ни один мускул, кажется, не дрогнул на его лице.

Егор Крид, он же Егор Булаткин, тем временем также «скрывшись» за модными солнцезащитными очками, скромно сидел на лавочке у окна.

Через десять минут обстановка в зале поменялась — Тимати переместился к окну, к огромным мужчинам в черном, а Крид занял место за столом у клетки.

Сергей Жорин намекнул судье, что, мол, зачинщиком всего действа был Тимати, а Крид был втянут в эту историю с последствиями.

— Может, мы ограничимся устным замечанием, — аккуратно выдвинул предложение адвокат.

Егор Крид тем временем напоминал нашкодившего подростка, а не популярного певца: все заседание за молодого человека «отдувался» его адвокат.

Итак, чтобы доказать суду, что последствий для общественного порядка от перформанса не было, звездный адвокат предложил посмотреть два видео.

— Хорошо что без звука, — прокомментировал судья, как только замелькали кадры на мониторе компьютера и в зале прошелся смешок. — Просто, насколько известно, там есть нецензурная лексика, — поправился председательствующий.

— Всем весело, всем нравится, — попытался комментировать видео и адвокат.

— Не всем. Особенно тем, кто в пробке, — парировал судья.

— А может, они не хотят ехать! — не уступал ему в аргументации Жорин.

Как бы адвокат ни пытался доказать суду, что «всем было весело», «никто не затерялся в пробке», «никакой угрозы жизни и здоровью граждан не было», судья и Егору Криду назначил штраф в 20 тысяч рублей.

А вот для коллеги и друга Тимати штраф, кажется, оказался болезненным, как бы ни пытался молодой человек улыбаться — получалось криво.

Сразу же после заседания Жорин заявил журналистам, что обжаловать решение его доверители не будут.

Покидали суд молодые люди очень эффектно: молча, не обращая внимания на армию журналистов, следуя друг за другом в ногу. Не хватало только ритмичной музыки.

— Егор для вас 20 тысяч существенная сумма? — не унимались репортеры.

— Егор, ну скажите что-нибудь!

Так и не дождавшись ответа, журналист, как по заранее прописанному сценарию, через секунду провалился в клумбу с цветами у уличного кафе, затащив туда еще пару своих коллег. Пока репортеры приходили в себя, творческий тандем затерялся в толпе.

Источник