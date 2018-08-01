Правительство Швеции одобрит закупку американской ПВО, узнали СМИ

"Швеция будет покупать американскую систему противовоздушной обороны Patriot из США . Правительство примет решение завтра и эта сделка на сумму не менее 10 миллиардов крон (1 миллиард евро)", — сообщила радиостанция.

"Это важное, обширное и крупное соглашение", — сказал он радио.

Швеция, по данным радио, рассчитывает купить у США четыре единицы упомянутой системы и пока засекреченное число ракет по цене за 40 миллионов крон (4 миллиона евро) за штуку.

"Сегодня у нас довольно старая система, которая не соответствует времени, в котором мы сегодня живем. Это система, которая также может быть использована против баллистических ракет. Это надежная система доставки, она была проверена на практике", — сказал радио Хультквист. Он сказал, что приобретение американской системы находится в полном в соответствии с решениями по обороне, принятыми за последние годы, первые поставки ожидаются в 2021 году.

Ранее шведские СМИ сообщали, что поставки начнутся в 2020 году и последнее поступление заказанной системы планируется в 2025 году.

Переговоры по вопросу закупки правительство вело некоторое время внутри страны с оппозиционными консервативными партиями, предполагаемое решение стало результатом этого диалога.