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Правительство Швеции одобрит закупку американской ПВО, узнали СМИ
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Правительство Швеции одобрит закупку американской ПВО, узнали СМИ 

РИА Новости 20 минут назад
СТОКГОЛЬМ, 1 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции намерено в четверг принять решение о закупке системы американской системы ПВО Patriot, сообщает Радио Швеции SR.
"Швеция будет покупать американскую систему противовоздушной обороны Patriot из США. Правительство примет решение завтра и эта сделка на сумму не менее 10 миллиардов крон (1 миллиард евро)", — сообщила радиостанция.
Глава минобороны Швеции Петер Хультквист не стал пояснять радио точную сумму сделки.
"Это важное, обширное и крупное соглашение", — сказал он радио.
Швеция, по данным радио, рассчитывает купить у США четыре единицы упомянутой системы и пока засекреченное число ракет по цене за 40 миллионов крон (4 миллиона евро) за штуку.
"Сегодня у нас довольно старая система, которая не соответствует времени, в котором мы сегодня живем. Это система, которая также может быть использована против баллистических ракет. Это надежная система доставки, она была проверена на практике", — сказал радио Хультквист. Он сказал, что приобретение американской системы находится в полном в соответствии с решениями по обороне, принятыми за последние годы, первые поставки ожидаются в 2021 году.
Ранее шведские СМИ сообщали, что поставки начнутся в 2020 году и последнее поступление заказанной системы планируется в 2025 году.
Переговоры по вопросу закупки правительство вело некоторое время внутри страны с оппозиционными консервативными партиями, предполагаемое решение стало результатом этого диалога.
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