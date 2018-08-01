Глава Чукотки доложил Путину о снижении госдолга региона

По словам Копина, валовой региональный продукт вырос в полтора раза. Собственные доходы также увеличились, а государственный долг перед федеральным бюджетом сократился на 28 процентов. За это время было создано около двух тысяч рабочих мест. В ходе встречи обсудили и другие вопросы.