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Глава Чукотки доложил Путину о снижении госдолга региона
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Глава Чукотки доложил Путину о снижении госдолга региона 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Глава Чукотки Роман Копин доложил президенту Владимиру Путину об успехах в жилищном строительстве, рассказал о последних достижениях в сферах промышленности и об улучшении инвестиционного климата, сообщает "ТВ Центр".
По словам Копина, валовой региональный продукт вырос в полтора раза. Собственные доходы также увеличились, а государственный долг перед федеральным бюджетом сократился на 28 процентов. За это время было создано около двух тысяч рабочих мест. В ходе встречи обсудили и другие вопросы.
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