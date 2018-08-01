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Системы для очистки фильтрата на «Алексинском карьере» в Клину установят в октябре
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Системы для очистки фильтрата на «Алексинском карьере» в Клину установят в октябре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Алексинский карьер» в подмосковном городском округе Клин в октябре текущего года планируют монтаж и запуск сооружений для очистки фильтрата, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
В среду на полигоне ТБО «Кучино» в Подмосковье проходит выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.
«В частности, «Алексинский карьер» в Клину — там уже пробурено 40 скважин. Они заведены на высокотемпературный факел, который уже работает. Монтаж и запуск очистных сооружений фильтрата будет произведен в октябре», — сказал Чупраков в ходе заседания.
Он добавил, что на полигоне ТБО «Лесная» в Серпуховском районе пробурено уже 20 скважин.
«Буквально сегодня мы ожидает поставку высокотемпературного факела, который будет в течение нескольких дней установлен. Он точно так же будет работать на полигоне «Лесная», сжигая свалочный газ», — добавил Чупраков.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
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