Microsoft разработала умное зеркало для магазина одежды

В рамках партнерства Microsoft и H&M было разработано интерактивное зеркало, которое дает советы по выбору одежды, снимает портреты посетителей магазина, а также создает уникальные предложения по покупкам.

Все это возможно благодаря алгоритмам распознавания речи и лиц, которые работают на мощностях облака Microsoft Azure. Зеркало установлено на втором этаже флагманского H&M на Таймс Сквер в Нью-Йорке

Когда посетитель попадает в поле зрения камеры, зеркало здоровается и предлагает сделать фото, либо дать совет по выбору стиля. В первом случае делается несколько снимков, стилизованных под обложку модного журнала. Покупатель решает, на каком остановиться, и сканирует QR-код, чтобы получить фотографию на свое устройство и потом поделиться ей в социальных сетях.

Если попросить «умное» зеркало дать совет по выбору стиля, то оно постарается подобрать наиболее подходящие модели одежды, а также сгенерирует код на скидку или специальное предложение.

Как отметила директор по развитию бизнеса Microsoft Линда Пиммесхофер, «это интерактивное зеркало призвано стать примером одного из потенциально новых применений для голосовых ассистентов, а также вдохновлять на поиск новых креативных и современных способов взаимодействия с клиентом».

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