Выборжцы раньше времени расстроилась из-за некрасивого козырька

В социальных сетях жители Выборга активно обсуждали страшный козырек над одним из входов в дом на улице Ушакова возле Красной площади.

В одном из городских сообществ накануне, 31 июля, появился пост с фотографией козырька дома на улице Ушакова. На фото видно, что с козырька снята обивка и его состояние оставляет желать лучшего.

Однако уже сегодня, 1 августа, козырек выглядит совсем по-другому. На фото видно, что у навеса сделана новая обивка. Вероятно, жители города поторопились с выводами и начали паниковать раньше времени. В некоторых домах еще не закончен ремонт, поэтому можно ждать и других возможных изменений на фасадах. А вот раньше времени жаловаться на недоделы, наверно, не стоит.