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Выборжцы раньше времени расстроилась из-за некрасивого козырька
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Выборжцы раньше времени расстроилась из-за некрасивого козырька 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В социальных сетях жители Выборга активно обсуждали страшный козырек над одним из входов в дом на улице Ушакова возле Красной площади.
В одном из городских сообществ накануне, 31 июля, появился пост с фотографией козырька дома на улице Ушакова. На фото видно, что с козырька снята обивка и его состояние оставляет желать лучшего.
Однако уже сегодня, 1 августа, козырек выглядит совсем по-другому. На фото видно, что у навеса сделана новая обивка. Вероятно, жители города поторопились с выводами и начали паниковать раньше времени. В некоторых домах еще не закончен ремонт, поэтому можно ждать и других возможных изменений на фасадах. А вот раньше времени жаловаться на недоделы, наверно, не стоит.
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