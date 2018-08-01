Россия все лучше подходит для выращивания пшеницы

Исследователи из России Италии проанализировали, как в последние десятилетия в разных регионах России менялось число дней с температурами, подходящими для роста мягкой пшеницы (Triticum aestivum), а также урожайность этого злака. Они установили, что в данный момент растет не только совокупная масса семян пшеницы, которую можно получить с единицы площади поля, но и территория, где для этого растения будет достаточно теплый климат. Тем не менее, пригодность южных регионов для выращивания мягкой пшеницы наверняка снизится. Научная статья опубликована в журнале Land Use Policy.

Во времена существования Советского союза мягкую пшеницу активно импортировали в страну, так как большая часть произведенного на месте зерна шла на корм скоту, и государство поддерживало в первую очередь животноводство. К 1990-м эта поддержка прекратилась, и часть выращенного зерна «освободилась». Мягкую пшеницу начали экспортировать, и в 2016-м Россия продала за рубеж 30 миллионов тонн зерна этого злака, став, таким образом, его крупнейшим экспортером в мире. В нынешних условиях, когда мировая потребность в пище растет, а на Россию наложены продовольственные санкции, стране важно и дальше сохранять производство мягкой пшеницы на том же уровне или даже повысить его. Ведь этот злак служит основным сырьем для производства хлеба и солода.

Чтобы оценить вероятность такого события, авторы обсуждаемой статьи проанализировали данные по климату и использованию сельскохозяйственных угодий в России с 1980 года по настоящее время. Информацию о температуре в различных регионах страны брали из базы ERA-Interim (1979−2016), а оценку климата вплоть до 2099 года производили на основе пяти моделей из набора CMIP5-GCM. Вероятность, что мягкая пшеница будет расти и вызревать, определяли так — считали, при каком количестве дней со среднесуточной температурой выше определенного значения Triticum aestivum цветет и дает зрелые семена. Также ученые определили площадь заброшенных после распада СССР полей, которые в теории могут подойти для выращивания мягкой пшеницы.

Расчеты показали, что с 1980 года площадь земель, температура на которых подходит для выращивания мягкой пшеницы, росла на 10 миллионов га в десятилетие. Для сравнения, в середине XX века мягкую пшеницу возможно было выращивать всего на 45 миллионах га российской земли, то есть с тех пор потенциальная площадь пшеничных полей удвоилась.

В основном рост подходящих для мягкой пшеницы зон произошел за счет северо-западных областей европейской части России, а также Дальнего Востока. Но за 2005−2015 годы площадь, где Triticum aestivum реально выращивают в РФ, увеличилась незначительно — всего на 4 миллиона га. А урожайность этого злака за этот же период выросла на 0,5 т/га. При этом потенциала для расширения зоны культивации мягкой пшеницы достаточно: с начала 1990-х 27 млн га полей в европейской части страны перестали использовать. Если вернуть их в оборот и получать с них хотя бы небольшой по современным меркам урожай 2 т/га, страна произведет дополнительные 54 миллиона тонн зерна — едва ли не вдвое больше, чем экспортировала в самом удачном в этом плане 2016-м году.