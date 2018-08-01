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Муниципальный депутат Лефортово жалуется на соцработников, предлагающих пенсионерам голосовать на дому
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Муниципальный депутат Лефортово жалуется на соцработников, предлагающих пенсионерам голосовать на дому 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева сообщает, что местным пенсионерам активно рекомендуют голосовать на дому через центры социального обслуживания. «Уже второй день мне звонят возмущенные пенсионеры. Говорят, что им звонят сотрудники центра социального обслуживания Лефортово и очень настойчиво уговаривают голосовать на дому. Причем звонят тем, кто вышел на пенсию недавно, инвалидности не имеет, никаких услуг от ЦСО Лефортово не получает», — пишет депутат на своей странице в  Facebook
"Напоминаю, что центры социального обслуживания Москвы работают на деньги налогоплательщиков. Мы, москвичи, выделяем часть денег, которые мы перечисляем в бюджет города Москвы в качестве налогов, на помощь социально незащищенным людям: пенсионерам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей и т.п. Вместо того, чтобы оказывать услуги этим людям, сотрудники ЦСО принуждают их к надомному голосованию", — отмечает депутат, рекомендуя записать разговор с сотрудниками ЦСО и сообщать о нем муниципальным депутатам.
По мнению депутата, такое указание могли дать всем ЦСО Москвы, а звонки совершаются по так называемой базе «друзей ЦСО». Напомним, в этом году в открытый доступ попали данные по привлечению
административно-зависимых избирателей
на выборы мэра Москвы. Так, в табличке, озаглавленной «Ресурсная карта УИК» собраны данные по количеству надомников, инвалидов, «друзей ЦСО» (центров социального обслуживания), ответственных за работу с ними, и «мерах по мобилизации ресурса». Таким образом управа уже готова мобилизовать почти восемь тысяч человек в Бескудниковском районе и семь тысяч в Дмитровском, что составляет больше четверти вероятной фактической явки.
Активисты отмечают, что люди, чьи персональные данные опубликованы в таблице, явно не давали согласия на их автоматическую обработку, что должно стать предметом проверки со стороны правоохранительных органов. А сбор информации и характеристики избирателей района никакими документами не регламентируется и прямо противоречит избирательному законодательству.
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