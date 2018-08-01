Минкомсвязь хочет унифицировать идентификацию граждан в онлайн-среде

Носков рассказал, что Минкомсвязь работает над тем, чтобы выделить базовые, ключевые законопроекты, которые бы обеспечивали основу для развития цифровой экономики.

"Первый блок, который мы считаем нужно законодательно обеспечить, это обеспечение полноценной идентификации граждан в онлайн-среде. Мы должны унифицировать требования по идентификации, расширить возможности и способы идентификации", — сказал глава Минкомсвязи.

По его словам, необходимо определить правила, как идентифицировать гражданина с помощью электронной подписи, с использованием мобильного телефона, других идентификаторов — например, фитнес-браслетов, умных часов.

Он также рассказал, что есть вопрос по сокращению количества удостоверяющих центров. Сегодня их порядка 500. «При этом мы видим и случаи мошенничества, когда удостоверяющие центры-однодневки выпускают ЭЦП (электронная цифровая подпись — ред.), с помощью которых совершаются юридически значимые действия. Этот вопрос надо решать», — сказал министр.

Кроме того, рассказал Носков, Минкомсвязь также рассматривает вопрос разработки законодательства о налоговых льготах для бизнес-ангелов — венчурных инвесторов в проекты в этой сфере.