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Минкомсвязь хочет унифицировать идентификацию граждан в онлайн-среде
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Минкомсвязь хочет унифицировать идентификацию граждан в онлайн-среде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Министерство цифровой экономики, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) считает необходимым унифицировать требования по идентификации граждан в онлайн-среде, заявил глава министерства Константин Носков на первом заседании совета по цифровой экономике при Совете Федерации.
Носков рассказал, что Минкомсвязь работает над тем, чтобы выделить базовые, ключевые законопроекты, которые бы обеспечивали основу для развития цифровой экономики.
"Первый блок, который мы считаем нужно законодательно обеспечить, это обеспечение полноценной идентификации граждан в онлайн-среде. Мы должны унифицировать требования по идентификации, расширить возможности и способы идентификации", — сказал глава Минкомсвязи.
По его словам, необходимо определить правила, как идентифицировать гражданина с помощью электронной подписи, с использованием мобильного телефона, других идентификаторов — например, фитнес-браслетов, умных часов.
Он также рассказал, что есть вопрос по сокращению количества удостоверяющих центров. Сегодня их порядка 500. «При этом мы видим и случаи мошенничества, когда удостоверяющие центры-однодневки выпускают ЭЦП (электронная цифровая подпись — ред.), с помощью которых совершаются юридически значимые действия. Этот вопрос надо решать», — сказал министр.
Кроме того, рассказал Носков, Минкомсвязь также рассматривает вопрос разработки законодательства о налоговых льготах для бизнес-ангелов — венчурных инвесторов в проекты в этой сфере.
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