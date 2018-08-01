Профессор МГУ рассказал о земном происхождении Тунгусского метеорита

Он отметил, что сам Тунгусский феномен очевиден, вот только само происхождение небесного тела — по-прежнему неизвестно наверняка.

Вопрос происхождения Тунгусского метеорита — до сих пор загадка. Таким мнением поделился профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Ретеюм в интервью «Звезде».

Он отметил, что сам Тунгусский феномен очевиден, вот только само происхождение небесного тела якобы по-прежнему неизвестно наверняка.

«Что это было — чисто космическое явление, земное или смешанного происхождения вот в чем вопрос. Распространенная точка зрения не то комета, не то астероид, чисто внешнее происхождение так считает большинство ученых и эту версию распространяют СМИ», — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Ретеюм, существуют и такие версии, которые были высказаны сто лет назад. По его словам, они якобы свидетельствуют о том, что Тунгусский метеорит на самом деле был земным, а не космическим явлением. Однако нельзя отрицать и то, что космос принимал участие в этом.

«Сохранилось несколько сотен свидетельств очевидцев, которые говорят, в их правде не приходится сомневаться, что тело двигалось в трех направлениях. Большая часть людей наблюдала, что болид летел с юга на север, затем довольно много людей наблюдали что это тело летело с востока на запад — с района верхней Лены, Прибайкалья на запад и есть люди, которые очень подробно говорили о том, что это тело летело с запада на восток — с района Енисея на восток. Ясно, что так не может быть — один метеорит наблюдался в трех районах и летел в трех разных направлениях», — сообщил Ретеюм.

По его словам, явление якобы происходило и в разное время суток, поскольку некоторые свидетели видели метеорит днем, в то время как другие — вечером.

«Ясно что мы имеем дело с разными явлениями. Ученые очень любят упрощать и считали это недостоверными сведениями. Предпочитают одну версию совершенно неоправданную и исключают другие», — подчеркнул он.

Канаде. Ретеюм пришел к выводу, что, скорее всего, это были те болиды, которые можно увидеть в разных точках Земли, в частности — Австралии

«Тот факт то, что основной взрыв произошел в 60-й широте — это широта где проецируется внешняя граница ядра земли и на долготе 102 градуса — это граница которая разделяет западное и восточное полушарие физически. Вот это пересечение двух важных геофизических зон. В месте пересечения произошло это событие. Говорит о том, что это явление было чисто внутренним — эндогенным. По всей вероятности это был выброс материи или сгусток водорода или может сгусток какого-то другого происхождения», — подчеркнул он.

Ретеюм рассказал о том, что физик Борис Родионов развивают идею, что Тунгусский метеорит якобы был флюксом — своеобразным нитевидным атомом, который формируется в ядре Земли.

«Вообще в ядре земли происходит, по всей вероятности, реакция ядерная, при которой возникают мало еще изученные элементы, и очевидно эти элементы и сгусток были выброшены на поверхность. А почему? В течении примерно 15 лет до этого события до 1908 года шло замедление вращения Земли, то есть Земля расширялась больше 10 лет, а потом очень быстро стала сжиматься и ее скорость вращения увеличилась, вот когда расширение сменилось сжатием видимо происходили мощные процессы внутри земли и они вот это породили вот это явление», — предположил он.

По словам профессора, согласно астрономическим и геофизическим данным такого явление никогда в истории Земли не было, по крайней мере за последние 400 лет.

Ретеюм предположил, что явление может повториться, но уже не в таких масштабах. Он рассказал о том, что подобное уже описывалось в летописях конца 13 века в Великом Устюге.

«В принципе, сравнительно недавно такое же событие произошло в Канаде, регулярно не в таких масштабах происходит это в Австралии. Нет признаков того, что она очень быстро расширяется (Земля — прим. ред.). Она расширяется, но нет ничего подобного, что было 100 лет назад и в обозримом будущем очевидно этого не будет», — рассказал он.

Профессор также отметил, что в настоящее время не исключены другие явления, поскольку в течение последних десятилетий происходит другой важный процесс.

«Это перемещение ядра в сторону севера, южное полушарие расширяется — это видно, потому что оно больше. Земля грушевидной формы, южное полушарие внешне видно, что оно состоит поверхность в основном из океанов, она больше, и вот этот низ груши выдавливает ядро Земли к северу, и из-за этого происходят разные явления, в том числе — потепление в Арктике. За этим надо следить», — отметил Ретеюм.

При этом профессор подчеркнул, что процесс является чем-то вроде Тунгусского метеорита, только проходит явление медленнее, но по масштабам может быть сравнимо.