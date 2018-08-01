Парад паровозов пройдёт в Минеральных Водах

Парад паровозов устроят на станции Минеральные Воды 4 августа, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе РЖД

Необычным парадом ретро-локомотивов отметят профессиональный праздник железнодорожники КМВ. Горожанам и туристам покажут пять паровозов 1937-1956 годов выпуска. В их числе знаменитый довоенный локомотив ФД20-1679, построенный в Луганске . Этот экземпляр побывал в депо Каменоломни на дороге имени Ворошилова, затем служил на Урале, и лишь в 1992 году оказался на Северном Кавказе, чтобы катать туристов на ретропоездах.

Зрители и гости смогут сфотографироваться с этим и другими паровозами: Су-252-20 (1949 года выпуска), Л-0073 (1947 года выпуска), ЛВ-0283 (1956 года выпуска) и Эр-769-17 (1951 года выпуска). Детям предложат осмотреть кабину машиниста и послушать рассказ об истории железных дорог в России . Паровозы «пройдут парадом» в 9:00 от первой платформы.

Праздник в честь Дня железнодорожника устроят также в парке Минвод. Там состоится семейный фестиваль. Вечером в ДК железнодорожников проведут праздничный концерт и дискотеку.